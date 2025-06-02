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США полагают, что палестинское государство должно быть создано во… Франции

США полагают, что палестинское государство должно быть создано во… Франции

Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби заявил 1 июня, что его страна не примет участие в международной конференции по признанию палестинского государства, которую Франция организовывает в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в нынешнем июне.

“Если Париж так желает создания государства Палестина, он может выделить для этого часть Французской Ривьеры, — сказал американский посол. — Они вполне могут себе позволить сделать это. Но вот чего они не могут — это позволить себе оказывать бесцеремонное давление на суверенное государство”, — сказал он.

29 мая Макрон, выступая в Джакарте, сказал, что цель конференции по Газе — “придать новый импульс процессу признания палестинской государственности”. “Только политическое решение позволит восстановить мир и построить долгосрочное сотрудничество”, — отметил французский лидер.

30 мая президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение коллективной позиции европейских стран в отношении Израиля, если не начнутся немедленные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Эммануэль Макрон добавил, что признание палестинского государства “является не только моральным обязательством, но и политической необходимостью”.

Джерело: nigroll.com

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