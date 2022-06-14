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США пообіцяли щомісячну фінансову допомогу Україні: скільки грошей дадуть
У США щомісяця планують виділяти Україні 1,5 млрд доларів. Ця допомога, окрім допомоги із озброєнням, дозволить фінансувати дефіцит бюджету.
"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір спрямовувати ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", – заявив заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган.
Источник: https://t.me/hueviykharkov/64668