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США пообіцяли щомісячну фінансову допомогу Україні: скільки грошей дадуть

США пообіцяли щомісячну фінансову допомогу Україні: скільки грошей дадуть

У США щомісяця планують виділяти Україні 1,5 млрд доларів. Ця допомога, окрім допомоги із озброєнням, дозволить фінансувати дефіцит бюджету.

"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір спрямовувати ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", – заявив заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/64668

Новости портала «Весь Харьков»

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