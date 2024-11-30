США повинні віддати пріоритет у поставках зброї Україні, а не Тайваню - Цай Інвень, експрезидентка Тайваню

"США повинні віддати пріоритет у поставках зброї Україні, а не Тайваню. Українцям зброя зараз потрібна більше, ніж нам. США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. У нас ще є час. Перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії Китаю", — сказала Цай Інвень, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

Юрій Журавель: Це Цай Інвень, експрезидентка Тайваню. На сьогодні, як на мене, найадекватніший політик сучасності, тому вирішив її намалювати та подякувати від всієї України за підтримку.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/50561

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