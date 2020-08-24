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США предоставят помощь Украине на борьбу с COVID-19: названа сумма

США предоставят помощь Украине на борьбу с COVID-19: названа сумма

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансовую помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в размере около 18,3 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Госдепа США, пишет «УНН».

Из указанных 18,3 млн, 13,1 миллиона отведены для помощи системе здравоохранения по линии международной гуманитарной помощи на преодоление последствий катастроф USAID. Эти средства должны способствовать улучшению способности местных медучреждений бороться с COVID-19 и распространять информацию для снижения риска заражения болезнью среди населения.

В частности, указанные средства должны пойти на преодоление вторичных последствий, таких, как потеря доходов и предоставления коммунальных услуг для уязвимых слоев населения, в частности в пострадавших от конфликта общинах на востоке Украины.

Кроме того, в общую сумму помощи входит почти 5,2 миллиона долларов по линии гуманитарной помощи для мигрантов и беженцев, чтобы поддержать уязвимых беженцев и потерпевшее конфликта населения во время пандемии.

Источник: sprotyv.info

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