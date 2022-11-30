Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 122

США предоставит Украине помощь для восстановления энергосистемы

США предоставит Украине помощь для восстановления энергосистемы

США предоставит Украине 53 млн долларов для скорейшего приобретения оборудование, которое необходимо для восстановления энергетической системы, поврежденной в результате массированных атак со стороны россии.

Уточняется, что средства предоставлены дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки энергетического сектора украинского государства.

Деньги должны пойти на покупку оборудования, необходимого для восстановления электросетей. Также в пакет помощи войдут транспортные средства, трансформаторы, разъединители, устройства защиты от скачков напряжения, автоматические выключатели и другое очень важное оборудование.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11278

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Важливо. Як зберегти їжу в умовах довготривалого відключення електроенергії
Сегодня 10:08    120
30 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив академіка Володимира Вернадського президентом Української Академії Наук.
Сегодня 09:56    101
Новости из США. Понедельник-вторник, 28-29 ноября 2022
Сегодня 09:45    117
Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ, – Шмигаль
Сегодня 09:33    113
Харківщина, 30 листопада
Сегодня 09:15    108
рашисты в специальных лагерях «интегрируют в рф» вывезенных украинских детей
Сегодня 09:10    127
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно
Сегодня 09:03    117
Приближая Гаагу
Сегодня 08:59    132
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 30 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:52    112
Війна коштує дорого, тому росіяни будуть менше їсти
Сегодня 08:49    129
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 