США предоставит Украине помощь для восстановления энергосистемы

США предоставит Украине 53 млн долларов для скорейшего приобретения оборудование, которое необходимо для восстановления энергетической системы, поврежденной в результате массированных атак со стороны россии.

Уточняется, что средства предоставлены дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки энергетического сектора украинского государства.

Деньги должны пойти на покупку оборудования, необходимого для восстановления электросетей. Также в пакет помощи войдут транспортные средства, трансформаторы, разъединители, устройства защиты от скачков напряжения, автоматические выключатели и другое очень важное оборудование.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11278

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