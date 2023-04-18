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США пренебрегли инструментами, имевшими основополагающее значение для победы в холодной войне

США пренебрегли инструментами, имевшими основополагающее значение для победы в холодной войне

США пренебрегли инструментами, имевшими основополагающее значение для победы в холодной войне: объективным информированием населения стран, управляемых авторитарными правительствами, и разоблачением лжи этих правительств - считает The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/04/15/robert-gates-us-strategic-communications-russia-china/).

Москва опирается на пропаганду и дезинформацию для распространения ложных нарративов в РФ и за границей; но в отсутствие позитивного нарратива, ее послание - это в основном нападки на Запад и сеяние розни.

Китай применил более комплексный подход. Он организовал глобальную операцию по влиянию, выделив огромные суммы на создание медиа-аппарата, нацеленного на внутреннюю и мировую аудиторию.

Преимущество США перед СССР в информационной войне заключалось в том, что Америка просто говорила правду. Она должна продолжать это делать. Но глобальная аудитория сегодня настроена более скептически: нужны новые подходы для доставки сообщений. И нужно пробить информационный железный занавес, установленный Москвой и Пекином.

#геополитика #инфовойна

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15159

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