США причислили россиян к «бездомным национальностям»: что это значит

Государственный департамент США обновил перечень Homeless Nationalities – «бездомных национальностей». Теперь в нем фигурируют и граждане России, пишет «24 канал».

А все потому, что отношения между Вашингтоном и Кремлем напряжены. Настолько, что в США не могут рассматривать визовые заявки россиян, поданные, собственно, в России.

На сайте Госдепа США есть объяснение, что к Homeless Nationalities («бездомным национальностям») относят граждан тех стран, где у США нет консульского представительства.

Политическая ситуация настолько нестабильна, что американские дипломаты не могут рассматривать заявки на визы.

Как свидетельствует документ, опубликованный на правительственном портале США, «бездомными национальностями» будут считать граждан 10 стран – Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и России.

Источник: sprotyv.info

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