США пригрозил России «американской мощью», если Москва не уберёт военных из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать «другие средства» в своем арсенале, после того, как дипломатические попытки убедить Россию вывести военных из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

«Мы, конечно же, говорили с русскими. Мы говорили им, насколько серьезно мы воспринимаем угрозу, связанную с дальнейшим использованием их военной силы внутри Венесуэлы», – заявил Помпео в радиоинтервью.

«Я пытался убедить их, что это не в их интересах. Думаю, мне это не удалось, – признал он. – Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу».

Госсекретарь не стал уточнять, о каких «других средствах» идет речь, но напомнил, что Трамп четко дал понять Москве, что США «готовы сделать все необходимое, чтобы заставить русских уйти».

Напомним, что Кремль перебросил в раздираемую кризисом Венесуэлу, военных регулярной армии и наемников.

В конце марта Москва отправила два военных самолета в главный аэропорт под Каракасом, который доставил оборудование и военный персонал, чтобы помочь режиму Николаса Мадуро.

В ответ на это в телефонном разговоре с Лавровым на прошлой неделе Помпео заявил, что США «не будут оставаться безучастным наблюдателем, в то время как Россия усиливает напряженность в Венесуэле».

В свою очередь Москва демонстративно заявила, что ее войска будут помогать Мадуро и его режиму в Венесуэле «столько, сколько им понадобится».

Русские заявили, что военные прибыли в Венесуэлу в рамках давнего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Однако Помпео дал понять, что предупреждение по поводу Венесуэлы является частью более широкой кампании по сдерживанию наступления России в Западном полушарии.

«К сожалению, предыдущая администрация позволяла России оказывать влияние на Кубе и в других местах по всему Западному полушарию», – отметил госсекретарь. По его словам, администрация Трампа «уделяет очень большое внимание противодействию этому».

«Венесуэла – одно из тех мест, но мы видим их и в других местах, наблюдаем даже в других местах Южной Америки таких как Перу, Эквадор, Венесуэла... Чили, Бразилия, Колумбия понимают эти риски», – отметил Помпео.

Госсек США сообщил, что он отправится в этот регион на следующей неделе и будет обсуждать «эту самую угрозу».

Вашингтон ввел санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы и приняли другие меры экономического характера в попытке заставить Мадуро уйти, но пока он не проявляет никаких признаков отступления.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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