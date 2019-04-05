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США пригрозил России «американской мощью», если Москва не уберёт военных из Венесуэлы

США пригрозил России «американской мощью», если Москва не уберёт военных из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать «другие средства» в своем арсенале, после того, как дипломатические попытки убедить Россию вывести военных из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

«Мы, конечно же, говорили с русскими. Мы говорили им, насколько серьезно мы воспринимаем угрозу, связанную с дальнейшим использованием их военной силы внутри Венесуэлы», – заявил Помпео в радиоинтервью.

«Я пытался убедить их, что это не в их интересах. Думаю, мне это не удалось, – признал он. – Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу».

Госсекретарь не стал уточнять, о каких «других средствах» идет речь, но напомнил, что Трамп четко дал понять Москве, что США «готовы сделать все необходимое, чтобы заставить русских уйти».

Напомним, что Кремль перебросил в раздираемую кризисом Венесуэлу, военных регулярной армии и наемников.

В конце марта Москва отправила два военных самолета в главный аэропорт под Каракасом, который доставил оборудование и военный персонал, чтобы помочь режиму Николаса Мадуро.

В ответ на это в телефонном разговоре с Лавровым на прошлой неделе Помпео заявил, что США «не будут оставаться безучастным наблюдателем, в то время как Россия усиливает напряженность в Венесуэле».

В свою очередь Москва демонстративно заявила, что ее войска будут помогать Мадуро и его режиму в Венесуэле «столько, сколько им понадобится».

Русские заявили, что военные прибыли в Венесуэлу в рамках давнего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Однако Помпео дал понять, что предупреждение по поводу Венесуэлы является частью более широкой кампании по сдерживанию наступления России в Западном полушарии.

«К сожалению, предыдущая администрация позволяла России оказывать влияние на Кубе и в других местах по всему Западному полушарию», – отметил госсекретарь. По его словам, администрация Трампа «уделяет очень большое внимание противодействию этому».

«Венесуэла – одно из тех мест, но мы видим их и в других местах, наблюдаем даже в других местах Южной Америки таких как Перу, Эквадор, Венесуэла... Чили, Бразилия, Колумбия понимают эти риски», – отметил Помпео.

Госсек США сообщил, что он отправится в этот регион на следующей неделе и будет обсуждать «эту самую угрозу».

Вашингтон ввел санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы и приняли другие меры экономического характера в попытке заставить Мадуро уйти, но пока он не проявляет никаких признаков отступления.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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