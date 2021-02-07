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США пригрозили Китаю за подрыв стабильности в мире: заявление

США пригрозили Китаю за подрыв стабильности в мире: заявление

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонных переговоров с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи пригрозил привлечь страну к ответственности за подрыв стабильности мире.

«Госсекретарь подтвердил, что США будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе, и подрыв ею основанной на нормах международной системы», — говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США продолжат «отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге».

Блинкен призвал «КНР присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Мьянме».

Источник: sprotyv.info

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Темы: Китай, США

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