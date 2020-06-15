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США призвали Россию вернуть Украине Крым и прекратить репрессии

США призвали Россию вернуть Украине Крым и прекратить репрессии

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию вернуть аннексированный Крым Украине и прекратить репрессии против местного населения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на Facebook-странице Госдепа.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым - это Украина", - говорится в заявлении Помпео.

Напомним, 10 июня ЕС на год продлил пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Источник: eurointegration.com.ua

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