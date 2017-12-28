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США проанализируют военные связи РФ со странами Западных Балкан

США проанализируют военные связи РФ со странами Западных Балкан

Министр обороны США по согласованию с госсекретарем, должен представить Конгрессу доклад о сотрудничестве в области безопасности между Москвой и западнобалканскими странами. Об этом сообщает Balkan Insight.

"В доклад будет включена оценка сотрудничества в области безопасности между каждой из западнобалканских стран - Боснией и Герцеговиной, Сербией, Косово и Македонией и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Согласно данным веб-сайта Конгресса, в оценку будет включен перечень "российских систем вооружения и другой военной техники и технологии, стоимость которых составляет 1 миллионов долларов или больше, которые предоставляются или приобретаются каждой страной с 2012 года".

Кроме того, туда войдет описание участия каждой из сил безопасности стран Западных Балкан в подготовке и проведении учений с Россией с 2012 года и описание каких-либо соглашений по сотрудничеству в области безопасности, которые каждая из западнобалканских стран заключила с Россией.

Сообщается, что США также проанализируют интеллектуальное сотрудничество между каждой из стран Западных Балкан и РФ.

Общая цель доклада состоит в том, чтобы США имели представление о том, как "сотрудничество в области безопасности между каждой страной Западных Балкан и Российской Федерацией влияет на интересы безопасности Соединенных Штатов, Организации Североатлантического договора (НАТО), стран Западных Балкан и каждого государства-члена НАТО, граничащего с западнобалканской страной", - говорится в документе.

Как пишет издание, западные страны, в том числе США, все больше обеспокоены ростом российского влияния на Балканах и в Центральной Европе.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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