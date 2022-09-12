США продовжать працювати над обмеженням доступу росії до високих технологій

США і надалі працюватимуть над обмеженням доступу росії до високих технологій і відстеженням порушень нею санкційного режиму за допомогою технічних засобів.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі щорічної Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нуланд зазначила, що обмеження доступу росії до високих технологій є одним з важливих аспектів санкцій проти росії за її агресію в Україні. У цьому контекстві вона нагадала, що до цих санкцій приєдналися не тільки країни Групи семи і ЄС, але також Сінгапур, Австралія та інші держави.

Водночас заступниця держсекретаря зауважила, що санкції у царині високих технологій спрацьовують не відразу, а у певній перспективі, однак деякі їх результати відчутні вже зараз.

«Росіяни по всьому світу намагаються розшукати потрібні їм речі. Ми чули історії, що путін і його військо знімають чіпи та запчастини з кондиціонерів і пральних машин, щоб закласти у конструкції своїх систем озброєнь. Ми будемо й надалі наполегливо працювати над санкціями, які можуть дати результати, які дуже легко відстежити за допомогою надійних засобів стеження», - сказала Нуланд.

Вона також запевнила, що США працюють у цьому сенсі й з тими державами, які ще остаточно не визначилися щодо приєднання до санкційного режиму проти рф, щоб його підсилити.

Джерело: ukrinform.ua

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