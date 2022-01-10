Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 138

США рассматривают запрет на экспорт в РФ электроники и программного обеспечения в случае российского вторжения в Украину

США рассматривают запрет на экспорт в РФ электроники и программного обеспечения в случае российского вторжения в Украину

Перед российско-американскими переговорами по гарантиям безопасности, запланированными на 10 января в Женеве, американские официальные лица продолжают выдвигать новые сферы возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Associated Press (AP).

«В дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США», — пишет агентство в воскресенье со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Один из источников АР заявил: «В случае российского вторжения в Украину мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно примем серьезные меры, которые приведут к непосильным издержкам для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля».

В дополнение к санкциям в отношении энергоносителей и потребительских товаров США и их союзники рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, в которых используется американское оборудование, сообщает агентство.

Кроме того, по словам американских чиновников, Россия наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль, сообщает агентство.

Оно отмечает, что возможности РФ по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

«Такие санкции могут также быть нацелены на важнейшую российскую промышленность, включая ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по амбициям России в области высоких технологий, будь то в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений», — подчеркивает АР.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало
Сегодня 08:54    148
Россия - самозванец в Совете Безопасности ООН?
Сегодня 08:44    281
Вчителька привезла хворого на ковід сина на тестування у багажнику авто
Сегодня 08:18    420
Чи отримає Україна переносні ракетні комплекси «Стінгер»? У Держдепі США відповіли на питання про «Стінгери»
Сегодня 08:00    207
США оприлюднили деталі своєї позиції напередодні переговорів з РФ про Україну - АР
Сегодня 07:33    220
В окупованому Криму дітям показують фільми, які героїзують злочини військових РФ у Сирії
Сегодня 07:24    155
Войска РФ продолжают наводнять Казахстан, они взяли под контроль стратегические объекты
Сегодня 07:07    231
Україна відновила транзит газу до Румунії
Сегодня 06:15    169
Блінкен: Коли росіяни опинилися у вашому домі, дуже важко змусити їх піти
Сегодня 06:07    190
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    183
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 