США розпочали процес закупівлі ЗРК NASAMS для України

У Міністерстві оборони США повідомили, що вже почали закупівлю ЗРК NASAMS, які обіцяли передати Україні.

Про це йшлося на брифінгу в Пентагоні, повідомляє Мілітарний.

“У мене немає детальної інформації стосовно контрактів, але ми вже перебуваємо в процесі закупівлі систем (NASAMS для України – ред.)“, – розповів високопосадовець міноборони.

Він не уточнив щодо строків виконання контрактів.

Нагадаємо, на початку липня США оголосили про передачу Україні зенітних ракетних комплексів.

Згодом з’явилася інформація, що йдеться про дві батареї комплексу.

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки.

Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.

Джерело: sprotyv.info

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