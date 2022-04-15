США розпочинають відправку озброєнь в Україну з нового пакета оборонної допомоги - CNN

Перший транш озброєння і техніки з нового пакета допомоги на $800 мільйонів, затверджених президентом США Байденом два дні тому, надійде в Європу впродовж наступної доби.

Про це повідомив у п’ятницю телеканал CNN із посиланням на високопоставленого чиновника з Міністерства оборони США, передає Укрінформ.

«Очікується, що перший рейс з новою допомогою від США у розмірі $800 мільйонів прибуде в регіон впродовж наступних 24 годин», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що новий транш оборонної допомоги буде доправлений до кордону України, звідки транспортуватиметься українською стороною до місць призначення.

Список озброєнь з першої партії не розголошується. Однак раніше в Пентагоні заявили, що передусім забезпечуватимуться найнагальніші потреби ЗСУ, такі як гаубиці й боєприпаси до них, а також протиартилерійські радари.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден 13 квітня оголосив про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на загальну суму $800 мільйонів. Він включає, зокрема, вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, гаубиці калібру 155-мм, бойові безпілотники Switchblade, а також інше озброєння й техніку. Новий пакет допомоги від США – на відміну від попередніх – передбачає виділення важкого озброєння й складніших оборонних систем.

Источник: ukrinform.ua

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