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США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій

США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій

Про це йдеться у внутрішньому звіті МЗС Німеччини, до якого отримали доступ журналісти Süddeutsche Zeitung.

У документі керівник санкційної політики ЄС Девід ОʼСалліван нарікає на повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій.

Як наслідок, «більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи». Співпраця G7 також «втратила імпульс» у цьому плані.

Водночас ОʼСалліван відзначає, що ЄС досяг певних успіхів в обмеженні експорту товарів військового призначення через Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Однак, як і раніше, існують труднощі з Казахстаном, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Туреччиною. А Китай, включаючи Гонконг, несе відповідальність приблизно за 80% випадків обходу санкцій.

Джерело: https://t.me/babel/68698

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