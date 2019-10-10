США сповзли з першого місця в рейтингу найбільш конкурентноздатних економік

Сінгапур витіснив Сполучені Штати з першого рядка в щорічному рейтингу конкурентоздатних світових економіу, що розробляється експертами Всесвітнього економічного форуму, передає CNN Business.

Індекс конкурентноcті економіки вимірює такі чинники, як макроекономічна стабільність, інфраструктура, ринок праці та інноваційні можливості.

Цього року Сінгапур виштовхнув найбільшу економіку світу на друге місце, отримавши найвищі оцінки за свою інфраструктуру, охорону здоров'я та фінансову систему.

Хоча Сполучені Штати тут програють Сінгапуру, «вони залишаються центром інновацій», вказано в звіті.

У дослідженні наголошується, що Сінгапур і В'єтнам продемонстрували хороші результати в цьому році частково завдяки торговій війні між США та Китаєм.

Обидві азіатські економіки отримують вигоду завдяки переорієнтації торгівлі на інші ринки. В'єтнам з минулого року піднявся на 10 позицій, зайнявши 67-е місце з 137 країн.

Імпорт США з В'єтнаму виріс на 36% за перші п'ять місяців цього року, так як компанії переміщують виробництво з Китаю до В'єтнаму та інші країни Південно-Східної Азії, щоб уникнути високих тарифів.

https://www.weforum.org

Однак Сінгапур сильно залежить від експорту і вважає Китай своїм найбільшим торговим партнером, тому країна рухається в напрямку рецесії, стверджують експерти.

Гонконг, Нідерланди і Швейцарія потрапили в п'ятірку лідерів. Гонконг піднявся на чотири позиції порівняно з минулорічним звітом, незважаючи на політичну кризу, яка позначилася на його економіці. Гонконг має високі оцінки за макроекономічну стабільність і фінансову систему, але не зміг реалізувати свої інновації.

Загалом WEF малює похмуру картину про світову економіку. Через 10 років після глобальної фінансової кризи вона, як і раніше, знаходиться в замкнутому циклі низького або нульового зростання продуктивності, вважає організація. Це при тому, що центробанки вклали в розвиток економік більше $10 трлн.

Загострення торгівлі та геополітична напруженість «підживлюють невизначеність» у всьому світі, вказано в доповіді WEF.

«Це стримує інвестиції та збільшує ризик шоків: збої в глобальних ланцюжках поставок або раптові стрибки цін», – йдеться в звіті.

Источник: mind.ua

Новости портала «Весь Харьков»