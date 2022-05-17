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США та Канада вже схвалили акти виплати репарацій від рф – ОП

США та Канада вже схвалили акти виплати репарацій від рф – ОП

Україна вже почала роботу в напрямку підготовки до виплати росією репарацій за завдані збитки, але юридично цей процес буде непростим.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку», - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від росії репарацій.

Жовква підкреслив, що дедалі більше країн заявляють про те, що російські активи мають бути не просто заморожені, а використані на відновлення України.

За його словами, це складна, копітка робота, яка в більшості країн вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів.

«США, Канада вже схвалили такі акти, решта працюють над цим», - зауважив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська федерація повинна буде заплатити Україні репарації.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв‘ю Укрінформу висловив думку, що для виплати Україні репарацій не потрібна згода росії, відшкодувати українські збитки після війни можна за рахунок арештованого майна рф.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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