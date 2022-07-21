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США та союзники починають вивчати можливість навчання українських пілотів

США та союзники починають вивчати можливість навчання українських пілотів

США та союзники починають вивчати можливість навчання українських пілотів, щоб допомогти Києву створити оновлені ВПС країни, - Reuters.

● Як повідомив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун, йдеться про довгостроковий план створення повітряних сил, які знадобляться Україні у майбутньому.

● Він відмовився говорити про терміни та типи західних літаків, які краще підходять Україні та зазначив, що підготовка українських льотчиків – складне питання, яке потребує врахування військового стану та можливості Києва виводити пілотів з бойових дій для проходження тривалого навчання.

● Заради справедливості слід додати, що наразі немає черги з країн, охочих надати Україні винищувачі F-15, F-16 чи аналогічні, хоча перспектива отримання цих літаків є. Просто згадаємо, як три місяці назад навіть мова не йшла про "Хаймарси" для України, а Німеччина взагалі відмовлялась постачати нам зброю. Все поступово змінюється, а перші наші пілоти вже проходять навчання у США.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15751

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