США та союзники починають вивчати можливість навчання українських пілотів, щоб допомогти Києву створити оновлені ВПС країни, - Reuters.

● Як повідомив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун, йдеться про довгостроковий план створення повітряних сил, які знадобляться Україні у майбутньому.

● Він відмовився говорити про терміни та типи західних літаків, які краще підходять Україні та зазначив, що підготовка українських льотчиків – складне питання, яке потребує врахування військового стану та можливості Києва виводити пілотів з бойових дій для проходження тривалого навчання.

● Заради справедливості слід додати, що наразі немає черги з країн, охочих надати Україні винищувачі F-15, F-16 чи аналогічні, хоча перспектива отримання цих літаків є. Просто згадаємо, як три місяці назад навіть мова не йшла про "Хаймарси" для України, а Німеччина взагалі відмовлялась постачати нам зброю. Все поступово змінюється, а перші наші пілоти вже проходять навчання у США.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15751

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