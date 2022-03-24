США та Туреччина офіційно звинуватили Росію у воєнних злочинах в Україні

Через місяць війни в Україні Росію офіційно звинуватили у злочинах.

У США прийняли офіційне рішення, що російська армія скоїла воєнні злочини в Україні. В адміністрації президента Джо Байдена зазначили, що співпрацюватимуть з іншими країнами для переслідування правопорушників.

Про це 23 березня заявив державний секретар Ентоні Блінкен. З аналогічним звинуваченням виступив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу.

“Сьогодні я можу оголосити, що на основі наявної наразі інформації уряд США оцінює, що військовослужбовці Російської Федерації вчинили воєнні злочини в Україні“, – сказав Блінкен.

За його словами, оцінка була заснована на “ретельному огляді” публічних і розвідувальних джерел з моменту початку вторгнення Росії в Україну минулого місяця.

Дипломат сказав, що США поділяться цією інформацією з союзниками, партнерами та міжнародними установами, яким доручено розслідувати звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

“Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися, і негайно має припинитися. Росія має припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно залишити територію суверенної держави без жодних умов“, – наголосив Ферідун Сінірліоглу.

Агентство Телевидения Новости