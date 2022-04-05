Сегодня 08:55
Просмотров: 50
США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи для Украины, - представитель Пентагона Джон Кирби, - CNN
Пакет помощи содержит:
● Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;
● ракетные системы с лазерной системой наведения;
● Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade;
● Беспилотные воздушные системы Puma;
● Средства противодействия беспилотным летательным системам;
● Нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
● Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
● Тактические системы безопасности связи;
● Нестандартные пулеметы;
● Коммерческие услуги спутниковых снимков;
● Медицинское оборудование, полевое оборудование и запасные части.
Источник: telegram