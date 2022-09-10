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США ведут работу над новым пакетом санкций против России из-за событий в Украине — Госдеп США

США ведут работу над новым пакетом санкций против России из-за событий в Украине — Госдеп США

Координатор санкционной политики при госдепе США Джеймс О’Брайен: Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов.

Американское эмбарго на закупки российской нефти останется в силе после введения потолка цен на нефть РФ, заявили в Минфине США.

Участники рынка, сознательно закупающие нефть РФ по цене выше лимита и предоставляющие ложные документы, могут попасть под санкции.

Запад намерен предпринять попытку ввести запрет на перевозку морем российской нефти с начала декабря, а продуктов переработки нефти - с начала февраля следующего года.

После отказа от упрощённого визового режима с Россией страны ЕС смогут выдавать россиянам визы на посещение одной страны — без права доступа в остальное шенгенское пространство, заявили в Еврокомиссии.

Чиновники, менеджеры госкорпораций, журналисты госизданий, члены их семей и семей сотрудников силовых структур не получат визы в Европу.

Министра обороны США Ллойд Остин: Украина борется за свою жизнь. Она борется за свою суверенную территорию, демократию и свободу. Но ставки выходят далеко за пределы линии фронта. Они касаются всех нас.

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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