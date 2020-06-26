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США виділять Україні 125 млн доларів на закупівлю летальної зброї

США виділять Україні 125 млн доларів на закупівлю летальної зброї

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform”

Як йдеться у повідомленні з посиланням на офіційну вебсторінку сенатора-республіканця США Роба Портмана, законопроєкт про оборонний бюджет США на наступний рік містить положення про виділення Україні щонайменше $250 млн допомоги у сфері безпеки, половина з яких призначена на закупівлю летальної зброї.

У повідомленні уточнюється, що цільове призначення коштів – забезпечення України летальним та нелетальним озброєнням, проведення додаткових навчань, а також надання консультативної допомоги українським силам. $125 млн передбачено суто на закупівлю летальної зброї, що на $75 млн більше, ніж у 2020 фінансовому році.

“Цей законопроєкт надсилає чіткий меседж про те, що Америка стоїть разом з українським народом у його боротьбі за демократичне, процвітаюче й незалежне майбутнє”, – підкреслюється в повідомленні.

Источник: gur.gov.ua

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