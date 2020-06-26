США виділять Україні 125 млн доларів на закупівлю летальної зброї

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform”

Як йдеться у повідомленні з посиланням на офіційну вебсторінку сенатора-республіканця США Роба Портмана, законопроєкт про оборонний бюджет США на наступний рік містить положення про виділення Україні щонайменше $250 млн допомоги у сфері безпеки, половина з яких призначена на закупівлю летальної зброї.

У повідомленні уточнюється, що цільове призначення коштів – забезпечення України летальним та нелетальним озброєнням, проведення додаткових навчань, а також надання консультативної допомоги українським силам. $125 млн передбачено суто на закупівлю летальної зброї, що на $75 млн більше, ніж у 2020 фінансовому році.

“Цей законопроєкт надсилає чіткий меседж про те, що Америка стоїть разом з українським народом у його боротьбі за демократичне, процвітаюче й незалежне майбутнє”, – підкреслюється в повідомленні.

Источник: gur.gov.ua

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