США виганяють «ангельський» дух з кабінету Шольца: Меркель відповідальна за путінську війну проти України

Uncle Sam допомагає Берліну розібратися з його психологічними проблемами: здавалося б, німці й без американців зʼясували, що Ангела Меркель круто налажала, заточивши європейську політику на догоду Путіну… Але навіть після такого просвітління «ангельський» дух у канцлерському кабінеті Шольца й далі стоїть коромислом. В підсумку - війна затягується, криза німецької економіки бʼє ключем... та по голові.

▶️ США розвивають у ФРН відповідальність за часи правління кабінету Меркель. В американській пресі зʼявилися декілька знакових публікацій на цю тему. Ось, наприклад, WSJ (https://www.wsj.com/articles/did-merkel-pave-the-way-for-the-war-in-ukraine-4abef297) із заголовком «Меркель проклала шлях до війни в Україні?».

● Меркель була ключовим архітектором угод, які зробили економіку Німеччини та її сусідів залежною від імпорту російської енергії. Вторгнення Путіна в Україну зруйнувало це стратегічне партнерство…

● 2014 р Андерс Фон Расмуссен, тодішній генсекретар НАТО, застеріг Меркель від нарощування залежності від негідника Путіна. Натомість канцлер працювала над подвоєнням імпорту газу з Росії, реалізувала «Північний потік-2», чим надихнула бункерного завершити роботу через 8-м років.

● Уряди Меркель скорочували оборонні бюджети. Армійський командувач - генерал-лейтенант Альфонс Майс 24 лютого 2022 р. написав: колись могутня армія Німеччини випорожнена до такої міри, що вона майже не зможе захистити країну в разі нападу Росії.

● Поступова відмова Німеччини від ядерної енергетики означала зростання залежності від російського природного газу, - Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони при Меркель.

● Чимало політиків з «ангельської» команди назвали той курс помилковим та вибачились, - від тодішнього президента Йоахіма Гаука, до міністра внутрішніх справ Вольфанга (вибачте) Йобле та нинішнього президента Франка Штанмаєра (який тоді обіймав посаду глави МЗС): мовляв, політика Меркель посилила Путіна та його імперські амбіції. Не розкаялася лише сама німецька подружка бункерного: вона постійного говорить про свою правоту, а в період активного розслідування звірств у Бучі навіть видала, що Німеччині слід думати над відновлення звʼязків з Москвою.

▶️ Bloomberg робить дуже сумні висновки про наслідки політики Меркель.

● Економічна стійкість Німеччини руйнується, становлячи значну загрозу для Європи. Десятиліття помилкової енергетичної політики, повільний перехід до нових технологій і занепад автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння сходяться воєдино, створюючи найзначнішу загрозу процвітанню країни з моменту возз'єднання.

● Однак, на відміну від 1990 року, політичному класу не вистачає лідерства для розв'язання структурних проблем. Перспектива виглядає віддаленою, оскільки коаліція канцлера Олафа Шольца повернулася до дрібних чвар. Економіка Німеччини скорочується з жовтня, і держава відставатиме від решти країн регіону протягом багатьох років.

▶️ Шольц ніби-то відходить від гіпнотичного слідування у проросійському фарватері Меркель. От пригрозив Путіну, що ніякого «холодного миру» в Україні бути не може, а нашу державу після війни одразу приймуть до ЄС. Та в даній ситуації прозріння Берліна відбувається повільно, і не лише затягує спільні спроби витягнути путінську занозу із європейської задниці, але обертається ризиками для самої економіки Німеччини.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/783

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