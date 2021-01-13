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США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, следует из заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

«Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища», — говорится в заявлении.

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «с самого начала была сосредоточена на отказе режиму в ресурсах, которые он использует для угнетения своего народа, и на противодействии его злонамеренному вмешательству в Венесуэлу».

«Этими действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США», — добавил госсекретарь.

Источник: interfax.com.ua

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