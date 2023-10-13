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США вперше ввели санкції проти компаній та суден через порушення стелі цін на російську нафту

США вперше ввели санкції проти компаній та суден через порушення стелі цін на російську нафту

(https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1795)

Йдеться про судноплавну компанію Lumber Marine SA з ОАЕ з танкером "Примор'я" — транспортував нафту за ціною понад $75 за барель.

Другою компанією стала турецька Ice Pearl Navigation Corp, яка володіє танкером Yasa Golden Bosphorus. Судно перевозило нафту за ціною $80 за барель.

Раніше 30 країн узгодили граничну ціну російської нафти на рівні $60 за барель.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38465

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