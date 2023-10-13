США вперше ввели санкції проти компаній та суден через порушення стелі цін на російську нафту

(https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1795)

Йдеться про судноплавну компанію Lumber Marine SA з ОАЕ з танкером "Примор'я" — транспортував нафту за ціною понад $75 за барель.

Другою компанією стала турецька Ice Pearl Navigation Corp, яка володіє танкером Yasa Golden Bosphorus. Судно перевозило нафту за ціною $80 за барель.

Раніше 30 країн узгодили граничну ціну російської нафти на рівні $60 за барель.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38465

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