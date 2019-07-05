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США ввели нові санкції проти Куби через підтримку режиму Мадуро

США ввели нові санкції проти Куби через підтримку режиму Мадуро

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти кубинської нафтової компанії Cubametales через підтримку венесуельського режиму Ніколаса Мадуро. Про це мовиться в прес-релізі, який був опублікований напередодні Управлінням з контролю за іноземними активами США.

Санкції щодо Cubametales «завадять спробам Мадуро використовувати венесуельську нафту як інструмент торгу в переговорах і допомогти його прихильникам знайти захист на Кубі», мовиться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

У Міністерстві фінансів США зазначили, що державна компанія Cubametales контролює весь імпорт і експорт палива на Кубі, підтримуючи при цьому тісні бізнес-відносини з Мадуро. За словами Мнучіна, «Мадуро чіпляється за Кубу, щоб залишитися при владі, купуючи військову і розвідувальну (допомогу) в обмін на нафту».

Минулого місяця Вашингтон ускладнив правила туристичних поїздок на Кубу у відповідь на «дестабілізуючу роль», яку, на думку Мінфіну США, Гавана грає в регіоні. Мадуро опинився під американськими санкціями ще в 2017 році. Після його переобрання минулого року країну охопила ще глибша політична, гуманітарна і економічна криза.

Источник: radiosvoboda.org

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