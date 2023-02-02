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США ввели новые санкции против физлиц и компаний, связанных с российской «оборонкой»
Министерство финансов США ввело санкции против связанных с рф физлиц и компаний, связанных с «оборонкой».
Всего в список американского Минфина попали 10 физлиц и 12 компаний из разных стран.
Согласно заявлению Минфина США, все фигуранты санкционного списка связаны с «сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс россии».
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Джерело: https://t.me/c/1226880919/10718