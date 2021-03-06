США ввели санкції проти Коломойського та його родини

Уряд США вніс до санкційного списку олігарха Ігор Коломойського та членів його родини через його причетність до значної корупції.

Про це йдеться у заяві Держсектретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції", - повідомив Блінкен.

Санкції пов’язані з перебуванням Коломойського на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік. Держсекретар пише, що "Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".

Він також висловив занепокоєння "поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".

Рішення щодо санкцій ухвалене згідно розділу 7031(c) Закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року. Окрім Ігоря Коломойського до списку внесено його дружину Ірину Коломойську, дочку Анжеліку Коломойську та сина Ізраїля Цві Коломойського.

Згідно закону, іноземцям, причетним до корупційних дій та порушень прав людини заборонено в’їзд до США. Він стосується посадових осі іноземних урядів та їхніх найближчих членів родини.

Рішення приймається за умови володіння Держсекретарем достовірної інформації щодо причетності особи до значної корупції або грубих порушень прав людини. З 2018 року санкції введено проти понад 150 осіб з понад 30 країн світу, додали у Посольстві США.

Источник: epravda.com.ua

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