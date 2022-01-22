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США взаємодіяли з Україною, щоб запровадити санкції проти агентів РФ – Блінкен

США взаємодіяли з Україною, щоб запровадити санкції проти агентів РФ – Блінкен

Санкції Сполучених Штатів проти чотирьох проросійських політиків з України – двох нардепів від ОПЗЖ та двох ексчиновників – розроблялися та вводилися у взаємодії з чинною українською владою.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена, поширеній у четвер, передає Укрінформ.

«Перед можливим новим вторгненням в Україну російські розвідслужби, в основному ФСБ – орган, який перебуває під санкціями США – вербує українських громадян на ключових посадах, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації. ФСБ використовує цих чиновників, щоб створити нестабільність в Україні», - зазначив Блінкен у своїй заяві з приводу введення санкцій проти чотирьох проросійських політиків з України.

Глава Держдепу підкреслив, що Сполучені Штати «працюють у тісній координації з урядом України над виявленням, викриттям та покаранням цих суб’єктів, щоб перешкодити цим операціям впливу».

Нинішні санкції проти двох чинних нардепів Верховної Ради, а також двох колишніх українських чиновників, які зараз переховуються в Росії, є частиною зусиль США щодо переслідування й перешкоджання спробам РФ розхитати ситуацію в Україні.

«У 2020 році кремлівські чиновники запустили комплексну інформаційну операцію, спрямовану на часткове погіршення здатності Української держави функціонувати самостійно. Особи, проти яких сьогодні введені обмеження, відіграли ключову роль у цій кампанії», - підкреслюється в заяві держсекретаря США.

Глава Держдепу також нагадав, що кампанії впливу РФ націлені не тільки проти України, але також проти США. Зокрема, російські спецслужби намагалися втрутитися у виборчий процес в Америці ще з 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти чотирьох проросійських політиків з України. У цьому списку опинилися Тарас Козак (депутат ОПЗЖ), Володимир Волошин (депутат ОПЗЖ), Володимир Олійник (ексдепутат Партії регіонів) та Володимир Сивкович (ексзаступник секретаря РНБО України).

Источник: ukrinform.ua

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