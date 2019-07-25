США увеличивают свой "мини-авианосный" флот

В США завершились испытания второго УДК класса “Америка”, который можно назвать мини-авианосцем.

Конечно, называть УДК класса "Америка" авианосцем более чем не корректно, но все же, эта плавучая база, водоизмещением 45 тыс тонн, вполне может на своём борту разместить не только многоцелевые и ударные вертолеты, конвертопланы Bell V-22 Osprey, но и истребители пятого поколения F-35В.

А потому, условно, но УДК типа “Америка” вполне можно называть и авианосцами. И таковых в составе ВМС США становится все больше и больше.

Так, стало известно, что в Мексиканском заливе завершились морские испытания второго корабля данного класса - USS Tripoli (LHA 7). Данный УДК планируется ввести в состав ВМС США к концу этого года.

Стоит отметить, что кораблей данного типа запланировано к строительству 12 единиц, причем 2 из этого количества уже, фактически, в строю. Следующий по готовности будет УДК USS Bougainville (LHA 8).

Всего же с 2020 по 2031 планируется передать флоту 7 УДК класса “Америка”. И в данном контексте, крайне интересно, сможет ли другая, великая морская сверхдержава, к 2031 году не то, чтобы построить хотя бы один мини, но всё же авианосец, но и хотя бы завершить ремонт своего единственного, но не имеющего аналогов в мире, авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”.

Хотя, нет, одним лишь мини-авианосцем не получится отделаться, ведь у России нет аналогов истребителей F-35B - с вертикальным взлетом и посадкой. А потому, вопрос отпал, даже не дождавшись ответа.

Источник: uc.od.ua

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