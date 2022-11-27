США забороняють телекомунікаційне обладнання Huawei, ZTE через ризик безпеки даних

Huawei Technologies Co. і ZTE Corp. було заборонено продавати електроніку в США регуляторами, які стверджують, що вони становлять загрозу безпеці, продовжуючи багаторічну спробу обмежити доступ китайських телекомунікаційних компаній до мереж США.

У розпорядженні Федеральної комісії зі зв’язку, опублікованому в п’ятницю, також названі постачальники підключених камер Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. і Dahua Technology Co., а також виробник двостороннього радіозв’язку Hytera Communications Corp.

«FCC прагне захищати нашу національну безпеку, гарантуючи, що ненадійне комунікаційне обладнання не буде дозволено використовувати в межах наших кордонів, і ми продовжуємо цю роботу тут», — сказала голова Джессіка Розенворсел у прес-релізі. «Ці нові правила є важливою частиною наших постійних дій із захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов’язаних із телекомунікаціями».

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Під час голосування 4-0 FCC дійшла висновку, що продукти становлять загрозу безпеці даних. Попередні спроби обмежити доступ Китаю включають експортний контроль , щоб відключити ключове, складне обладнання та програмне забезпечення. Нещодавно офіційні особи США зважили обмеження на TikTok через побоювання, що китайська влада може отримати доступ до даних користувачів США через додаток для обміну відео.

«Кульмінація дії»

«Це кульмінаційна дія», — сказав Клон Кітчен , старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні, громадсько-політичного аналітичного центру. «Те, що було розпочато за Трампа, зараз виконується. Адміністрація Байдена продовжує закручувати гайки на цих компаніях, оскільки загроза не змінюється».

Huawei відмовилася від коментарів, а Hikvision не надала коментарів одразу після того, як з ними зв’язалися. Dahua, Hytera та ZTE не відповіли на електронні листи, надіслані в неробочий час у Китаї.

За словами американського чиновника на умовах анонімності, під час двосторонньої зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії минулого тижня цей крок FCC, що насувається, не згадувався. Байден дійсно обговорював із Сі технологічні питання більш широко, і було ясно, що США продовжуватимуть вживати заходів для захисту своєї національної безпеки, сказав чиновник.

«Це смертний дзвін для всіх них за їхні операції в США», — сказав Конор Хілі , директор урядових досліджень дослідницької групи IPVM у Віфлеємі, штат Пенсільванія. «Вони не зможуть представити будь-які нові продукти в США».

Найбільш викривлені

Dahua і Hikvision постраждають найбільше, оскільки їхні камери широко використовуються, часто урядовими установами з багатьма засобами для моніторингу, сказав Хілі. Агентства, включаючи поліцію, також використовують портативні радіостанції Hytera, сказав він.

У своєму розпорядженні FCC також попросила прокоментувати, чи відкликати існуючий дозвіл на використання обладнання, сказав Розенворцел в онлайн-заяві .

За словами Хілі, торговці можуть застрягти зі спорядженням, продавати яке заборонено.

У 2018 році Конгрес проголосував за заборону федеральним агентствам купувати обладнання в п’яти компаній, названих FCC. Раніше агентство заявило, що компанії не мають права отримувати федеральні субсидії, а також заборонило китайським телефонним компаніям вести бізнес у США.

Указ, виданий у п’ятницю, вимагався відповідно до законопроекту, підписаного Байденом у листопаді 2021 року, повідомляє агентство.

Джерело: internetua.com

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