США заявили, что готовы уничтожить российские крылатые ракеты, угрожающие союзникам Америки

Америка готова уничтожить российские крылатые ракеты, угрожающие союзникам – постпред США в НАТО. В Вашингтоне считают, что Россия вопреки Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности разрабатывает системы молниеносного ядерного удара по Европе.

Американский посол в НАТО Кей Бэйли Хатчисон не исключила возможности превентивного удара с целью уничтожения российских ракетных систем, размещение которых противоречит договору.

Соединенные Штаты могут применить меры военного характера, чтобы не допустить размещения российских крылатых ракет, которые могут угрожать союзникам в Европе, предупредила Кей Бэйли Хатчисон, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Reuters.

По ее словам, Россия продолжает скрытое размещение ракет средней дальности, что противоречит договору об их ликвидации. Однако эта активность замечена США, подчеркнула Бэйли Хатчисон.

По ее словам, рассматривается возможность уничтожения российских ракет до того, как они будут готовы к применению. В США полагают, что в Москве разрабатывают планы молниеносного ядерного удара по Европе ракетами наземного базирования.

Бейли Хатчисон сказала, что Вашингтон по-прежнему привержен поиску дипломатического решения проблемы выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), но готов рассмотреть возможность военных контрмер.

Агентство отмечает, что официальный представитель США впервые недвусмысленно заявил о вероятности превентивного удара в связи с нарушением Россией Договора о РСМД.

В конце июня 2017 года ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили с предложением о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из-за того, что его не соблюдает Россия.

В ответ на это в Москве заявили, что у США нет никаких оснований обвинять Россию в невыполнении договора, потому что Россия якобы выполнила все взятые на себя обязательства и уничтожила ракеты средней и малой дальности «путем распила при контроле американской стороны».

В ноябре 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о наличии доказательств того, что Россия нарушала договор «в течение нескольких лет».

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР Михаилом Горбачевым. Он запрещает обеим сторонам развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ядерными или обычными боеголовками радиусом действия от 500 до 5500 километров.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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