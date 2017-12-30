СССР = ИГИЛ

Говоря, что ИГИЛ уникальное явление, вспоминайте про СССР.

Не спрашивайте, что бы произошло, если бы ИГИЛ выиграло войну. Потому что один раз ИГИЛ уже победило. Правда, это было почти 100 лет назад. И звали его тогда СССР.

Только вскормленные в абсолютно тепличных условиях политологи, которым теорию преподавали вовремя перекрасившиеся спецы по марксизму-ленинизму, а практику — никто, могут на голубом глазу утверждать, что коммунизм — это такая же идеология, как остальные, только чуточку более агрессивная. Ну, или «идея хорошая, просто реализация неправильная».

Вздор.

На самом деле коммунизм (и брат его нацизм) — это сама настоящая квазирелигия, причём именно в академическом смысле слова. Божественного в коммунизме нет, поэтому и возможна дискуссия, есть ли вера (я полагаю, что да), зато все религиозные механизмы — на месте.

Есть Потерянный Рай, он же Золотой Век — «первобытный коммунизм», есть и грядущее Царство Небесное — тот же коммунизм, только уже «научный». Есть великие пророки — Моисей-Маркс с Илией-Энгельсом, и ряд глашатаев поменьше. Есть Мессия-Ленин, Павел-Сталин, апостольское Политбюро и даже «Иудушка Троцкий» (оригинальное ленинское изречение, кстати). Октябрь 17-го — что-то вроде Первого Пришествия, а дата Второго (всемирного коммунизма), как и следует ожидать, точно неизвестна. Есть культ вечно живых предков-святых, от Ленина до «навечно внесённых в списки полка». Ну и куда без «пролетарии всех стран, соединяйтесь» — такого себе «ни иудея, ни эллина» на новый лад.

От теологии перейдем к экклесиологии. В наличии у нас Священные Писания — «Полн. собр. соч.» в сотнях томов в коленкоровом переплете. Вот Церковь Воинствующая, она же Коммунистическая Партия Советского Союза, вот жрецы-номенклатура и мощи в зиккурате Мавзолее посреди столицы, и храмы-обкомы. Вот Соборы-Съезды и официальные толкования Писания в виде постановлений пленумов ЦК. Вот Орден «рыцарей плаща и кинжала» — ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ — для борьбы с внешним (для жрецов, не страны) врагом, а вот и Святая Инквизиция — Центральная контрольная комиссия, которую партийцы боялись больше, чем чекистов.

Налицо и четырехступенчатая инициация населения: октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты, и торжественные литургические шествия с хоругвями и иконами с плакатами и портретами, и сакральный язык: «рабкрин», «наркомат», «совнархоз», «партком», не говоря уже о ГОЭЛРО, НЭПе и ГУЛАГе. И так в каждой стране победившего «единственно верного учения». Что же тут удивительного, что УНР проиграла схватку с религиозными фанатиками, а в целом «красные» овладели третью мира?

Короче, коммунизм — это квазирелигия, и после генерал-майора религиозной службы отца Звездония и протопарторга Африкана с космобогомольцами тему считаю закрытой.

Приблизительно такая же (не по форме, а по сути) ситуация сложилась и в ИГИЛ. Не буду утомлять вас перечислением псевдорелигиозных фишек, взятых им на вооружение — всё равно большинство читателей без Гугла не отличат михраба от мазхаба, да и не нужно это. Главное — что ни к какому исламу ни в какой его интерпретации ИГИЛ отношения не имеет, да что там к исламу — к религии вообще (18-страничное заключение 120 мусульманских богословов курить здесь). Подобно тому, как наши проворовавшиеся соотечественники прикрываются патриотическими лозунгами, так и террористы на Ближнем Востоке заворачиваются в Зелёное знамя. Прямым следствием этого является тот факт, что почти абсолютное большинство жертв ИГИЛ — мусульмане, причём погибшие не на поле боя, что было бы объяснимо географией войны, а именно от внутренних репрессий. Ну и все без исключения исламские государства отвергли претензию ИГИЛ называться «халифатом».

Примечательны и другие параллели (ни в коем случае не совпадения!): поиск корней в раннем «чистом исламе» времён Мухаммеда, но с упором на будущий всемирный халифат (от первобытного коммунизма к его торжеству в мировом масштабе); нетерпимость к собственным отступникам (почитайте, что Ленин писал о Каутском); превращение стихов Корана в политические лозунги (советское «начетничество»), оправдание насилия «высшей целью» и т.д.

В общем, с известными поправками на современность, псевдорелигия ИГИЛ ничем от коммунизма не отличается. Избыток ненависти — вот как социологи будущего станут обобщать подобные явления ХХ и ХХІ века.

Ну и теперь с лёгкостью можно ответить на вопрос, что бы было, если бы победа осталась за ИГИЛ. Если коротко — ничего хорошего. Проверено СССР.

Итак, продолжились бы зверства в отношении врагов и нелояльного населения. Красноармейцы расстреливали, вешали и топили своих врагов — и террористы делают то же самое. Кстати, и сожжения заживо массово применялись в первую волну красного террора в 1918 году. Убийства сдавшихся в плен? Их есть у нас — расстрелы в Катыни превосходят по числу жертв убийства в Мосуле. Геноцид национальных и религиозных меньшинств? Гонения на крымских татар у одних и на езидов у других, плюс специальные казни священнослужителей. Использование гражданских заложников в качестве живого щита? Без угрызений совести у обоих. Вооружение детей? Спросите у Зои Космодемьянской, что это. Массовое рабство? Террористам ещё очень далеко до советских лагерей. Химическое оружие? Обычное дело против мирного населения. Уничтожение культурного наследия? ИГИЛ было у кого поучиться: Лавра, Крещатик, Михайловский — и это только в Киеве, а сколько по всей стране? Ну и в довесок ложь и пропаганда 27/4 по всем каналам, а также полномасштабная поддержка мирового терроризма идеально характеризуют и СССР, и ИГИЛ.

Единственное, до чего коммунисты не додумались, это до «сексуального джихада», конвейера изнасилований и легального сексуального рабства. Во время Гражданской, разумеется, жертв-женщин никто не считал, равно как и в ГУЛАГе, да и в обычной жизни были эксперименты: обобществление девиц анархистскими указами, теория «стакана воды», «комсомолка не должна отказывать» и прочие радости сексуальной революции, безжалостно подавляемые с 30-х годов вплоть до легендарной фразы «в Советском Союзе секса нет».

В общем, жизнь большинства обитателей Ирака и Сирии и так трудно назвать безоблачной, а так она на несколько десятилетий превратилась бы в настоящий кошмар. Да, рано или поздно ИГИЛ постигла бы судьба СССР, без вариантов, но хорошо, что в этот раз у них не получилось. Счёт жертв тоталитарных режимов на планете и так слишком велик.

А всем совкодрочерам, неспособным к внутреннему критическому анализу, советую хотя бы иногда оглядываться по сторонам. Потому что ваш СССР принципиально ничем не отличается от ИГИЛ. И глядя на ближневосточных террористов сегодня, вы можете представить, как выглядели ваши евразийские террористы 100 лет назад.

Омерзительное зрелище.

Послесловие для буквоедов. Вопреки тому, что написано во всех советских и постсоветских учебниках, Советский Союз не был образован 30 декабря 1922 года. В этот день Договор об образовании СССР был утвержден на I Всесоюзном съезде Советов только, по нынешней терминологии, в первом чтении («в основном»). После этого Договор был отправлен на доработку в Центральный Исполнительный Комитет Союза, где превратился в совершенно другой документ. Так 26 первоначальных статей превратились в 72, республики лишались права решать вопросы об изменении границ между собой, вести дипломатические сношения, заключать договора с другими государствами, брать внутренние займы и прочее. И лишь 6 июля 1923 года ЦИК СССР ввёл новый Договор в действие, так что именно эта дата должна считаться формальным днем рождения Советского Союза. Но, как мы знаем, у коммунистов всё не как у людей, поэтому они будут продолжать отмечать мертворождённую дату 30 декабря. А мы — нет :).

Источник: petrimazepa.com

Автор: Сергей Громенко

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