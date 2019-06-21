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Стадион Мюнхена оснастят ИИ-системой сканирования зрителей

Стадион Мюнхена оснастят ИИ-системой сканирования зрителей

Новая система позволяет службам безопасности «видеть» скрытое под одеждой оружие, взрывчатку и ножи в режиме реального времени.

В отличие от традиционного рентгена, технологию можно применять к движущимся людям, то есть сканирование происходит незаметно.

Массовые убийства с применением огнестрельного оружия происходят все чаще. Чтобы предотвратить их, некоторые компании предлагают использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Одна из них — американская Liberty Defense, разработавшая алгоритм визуализации для поиска спрятанного оружия.

Инструмент под названием Hexwave использует низкоэнергетические импульсы, которые отражаются от тела человека, для создания трехмерного изображения. Затем его анализирует специальный алгоритм, который выявляет скрытые под одеждой предметы, например, пистолеты, ножи или пояса смертников.

Сегодня для «просвечивания» одежды и сумок обычно используется рентген. Однако, Hexwave действует намного быстрее и позволяет найти оружие даже у человека, который находится в движении. Установив рамки Hexwave на входе в общественное место, можно сохранить высокую пропускную способность, не жертвуя при этом безопасностью.

Liberty Defense начнет тестировать технологию на мюнхенской «Альянц Арене», домашнем стадионе футбольного клуба «Бавария». Это первый контракт компании в Европе.

Ранее она подписала соглашения с рядом американских фирм, а также договорилась с генеральным прокурором штата Юта о тестировании Hexwave по всему штату.

Индустрия 4.0 стала реальностью. Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету, работники предприятий проходят повышение квалификации, а количество фирм поддерживающих внедрение ИИ растет.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: Германия

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