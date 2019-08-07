Стала известна численность населения Харькова и области

По состоянию на 1 июня 2019 года население Харькова составляет более 1,4 млн. человек.

Об этом сообщили в Госстате.

Всего население Харьковской области составляет около 2,6 млн. человек.

При этом в январе-мае 2019 года в Харьковской области родилось 7538 человек, из них в Харькове – 3932 человека. За этот же период в регионе умерли 17852 человека, среди которых 8184 человек – в Харькове.

За последние 5 месяцев на Харьковщину прибыли 17880 человек, в Харьков – 10345 человек. Выехали из области 14765 человек, из города – 7702 человека.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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