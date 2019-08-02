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Стало известно, когда ЦИК обнародует окончательные результаты выборов в Раду

Стало известно, когда ЦИК обнародует окончательные результаты выборов в Раду

Окончательные результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины будут обнародованы до 5 августа.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время пресс-конференции, трансляцию вел "Прямой".

"Мы ожидаем, что результаты рассмотрения апелляционных жалоб завершатся в течение следующих двух-трех дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", – сказала она.

По словам главы ЦИК, иски в судах рассматриваются оперативно, поэтому, можно надеяться, что результаты выборов объявят раньше, чем 5 августа.

Слипачук также отметила, что со своей стороны ЦИК делает все возможное, чтобы лишних задержек при подсчете голосов не произошло, с другой стороны – чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

Источник: prm.ua

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