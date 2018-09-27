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Стало известно, кто из нардепов в сентябре пропустил все заседания в Раде

Стало известно, кто из нардепов в сентябре пропустил все заседания в Раде

Все заседания Верховной Рады в сентябре посетили только 43% народных депутатов.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Десять парламентариев пропустили все заседания.

Среди абсолютных прогульщиков - Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий и Юрий-Богдан Шухевич.

Традиционно не присутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится под стражей.

Больше всего нардепов-прогульщиков в группе Воля Народа (38%), фракции Оппозиционного блока (29%) и группе Видродження (25%).

Вместе с тем, самые высокие показатели посещаемости заседаний у парламентариев из радикальной партии Олега Ляшко  и Блока Петра Порошенко. На заседаниях отсутствовали 12% депутатов РПЛ, 14% - БПП, 16% - Народного Фронта, 18% - Батькивщины и 22% - Самопомочи.

Всего в сентябре было 12 пленарных заседаний.

 

Агентство Телевидения Новости

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