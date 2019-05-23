Стало известно, почему фамилию Богдана убрали из списка люстрированных чиновников

Стало известно, почему фамилию Андрея Богдана, назначенного главой Администрации Президента Владимира Зеленского, убрали из списка чиновников, попавших под действие закона о люстрации.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на реестр люстрированных чиновников на сайте Минюста.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил главой своей администрации адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, который был люстрирован, согласно закону Украины "Об очищении власти".

С 2008 года Богдан занимал должность заместителя министра юстиции по вопросам борьбы с коррупцией. Схожую должность — уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики — он занимал и в правительстве Николая Азарова. Богдан не может работать на государственной службе, потому что был люстрирован, согласно закону Украины "Об очищении власти".

Сам Андрей Богдан признавал, что он таки попадал под действие закона о люстрации. Так, в эфире 112-Украина он заявил, что это было сделано несправедливо: «Я закрыл одну коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях, и автор этой схемы при Министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации. И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, именно глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава АП, или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона».

На данный момент в Едином реестре люстрированных чиновников отсутствует фамилия Богдана.

В тоже время, в отчетах о проверке чиновников, которые подпадают под закон о люстрации, фамилия Богдана значится.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов объяснил, почему в Едином реестре люстрированных чиновников отсутствует фамилия Богдана.

"В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу закона, не внесены в реестр. В то же время запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, внесенных в реестр", – отметил он.

Накануне Андрей Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Но Татьяна Козаченко, один из соавторов закона об очищении власти (люстрации), которая возглавляла департамент по вопросам люстрации в Министерстве юстиции, это опровергла.

Источник: bykvu.com

Новости портала «Весь Харьков»