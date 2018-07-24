Стало известно, почему задерживают выплату пенсий

В Украине задерживаются выплаты пенсий из-за технических вопросов в Пенсионном фонде.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, а об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля клиентов своевременно проинформируют.

"Заверяем наших клиентов, что Укрпочта делает все возможное ради обеспечения скорейшей выплаты пенсий", – заверили в пресс-службе.

Обратимм внимание, что до конца 2018 года в Украине дважды пересчитают пенсии. Из-за изменений социальных стандартов перерасчет запланирован виюлеи в декабре.

Новости портала «Весь Харьков»