Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 213

Стало известно, почему задерживают выплату пенсий

В Украине задерживаются выплаты пенсий из-за технических вопросов в Пенсионном фонде.

Стало известно, почему задерживают выплату пенсий

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, а об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля клиентов своевременно проинформируют.

"Заверяем наших клиентов, что Укрпочта делает все возможное ради обеспечения скорейшей выплаты пенсий", – заверили в пресс-службе.

Обратимм внимание, что до конца 2018 года в Украине дважды пересчитают пенсии. Из-за изменений социальных стандартов перерасчет запланирован виюлеи в декабре.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: пенсия

Читайте ещё:

«Единая Россия» призвала пенсионеров выйти из зоны комфорта
23.07.2018 07:50    495
У офиса «Единой России» в Петербурге оставили скелет с надписью «Дождался пенсии»
20.07.2018 10:19    173
В Новосибирске митинг против повышения пенсионного возраста запретили из-за «ударов током по непонятным причинам»
15.07.2018 07:56    167
Кому в Харькове повысили июльские пенсии
11.07.2018 06:57    736
В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии
01.07.2018 10:43    442
Британские пенсионные фонды инвестируют больше 1,1 млрд фунтов в солнечную энергетику Великобритании
29.06.2018 09:55    144
Протоирей РПЦ объявил, что повышение пенсионного возраста — это наказание за грехи
25.06.2018 08:41    249
Лидер Партии пенсионеров РФ считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
23.06.2018 09:22    222
Павел Казарин: Забудьте про пенсии
22.06.2018 09:12    897
Пенсійний фонд пояснив, кому збільшать виплати з 1 липня
22.06.2018 06:07    698
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 