Стало известно, сколько «пакетов малыша» получит Харьковская область до конца года

Харьковская область получила более 2 тысяч «пакетов малыша».

Об этом рассказал директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, передает пресс-служба ХОГА.

«В Харьковской области ежемесячно рождается около 1160 детей. Поэтому потребность региона в «пакетах малыша» до конца года составляет - 7033. Каждую неделю мы получаем 562 единицы. И на данный момент получили уже более 2000. Следующая доставка «пакетов малыша» в Харьковскую область - 1 ноября. Эти «пакеты» также будут отправлены в родильные дома города Харькова», - рассказал Юрий Шпарага.

В ХОГА напомнили , что данный проект реализуется в рамках Меморандума взаимопонимания между Правительством Украины и ООН.

Соответствующие соглашения по реализации проекта были подписаны между областными администрациями и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), которое занимается поставкой комплектов для новорожденных.

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