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Стало известно, сколько украинцы тратят на еду ежемесячно

Стало известно, сколько украинцы тратят на еду ежемесячно

Среднестатистический украинец тратит на продукты 3086 грн в месяц.

Такие данные приводит Государственная служба статистики, говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".

На мясо и рыбу украинцы тратят 500 грн, молочные продукты – 300 грн, на овощи - 175 грн, по 153 грн - на хлеб и кондитерские изделия.

На фрукты, сахар и яйца украинцы тратят меньше – 100 грн.

По данным Укрхлебпрома, прогнозируется, что до конца года стоимость хлеба в Украине подскочит на 10% - примерно на полторы гривны. Одна из главных причин подорожания - дефицит пшеницы 2-го и 3-го сортов, которую используют для производства муки.

Засуха в начале лета и чрезмерное количество влаги в июле негативно повлияли на качество зерна. Кроме того, стоимость хлеба вырастет из-за повышения цен на газ и зарплат пекарей.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: еда

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