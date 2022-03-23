Стало відомо, коли переселенці зможуть оформити додаткову фінансову допомогу

Переселенці зможуть оформити державну допомогу. Це 2 тисячі для дорослої особи, а також 3 тисячі для дітей та осіб з інвалідністю.

Уряд реалізовує масштабну програму Президента України з допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, 21 березня.

— Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма, — зазначив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень щомісяця. Виплати здійснюватимуться через Дію, на картку в банку.

— Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони, — додав Денис Шмигаль.

Програма підтримки переселенців: 2000 грн кожному біженцю і ще 3000 грн за дитину

Також 3 тисячі гривень отримають люди з інвалідністю.

Днями Уряд розширив кількість областей, жителі яких можуть отримати статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО). Оформлення такої допомоги розпочнеться після того, як Уряд розробить порядок здійснення цих виплат. Орієнтовно - це наступний тиждень.

Крім жителів Криму, Донеччини та Луганщини, наразі таку довідку ВПО та державну допомогу зможуть отримати жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської областей та міста Києва.

Источник: 20minut.ua

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