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Стало відомо, коли відбудуться наступні випробування потужної української зброї. ВІДЕО

Стало відомо, коли відбудуться наступні випробування потужної української зброї. ВІДЕО

У період з 12 по 14 червня 2019 року буде обмежений доступ до мисів “Калфа”, “Льодники” та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка.

Про це повідомляє прес-служба Татарбунарської районної державної адміністрації.

На території Державного випробувального полігону проводитимуться бойові стрільби чергового етапу заводських випробувань ракетних комплексів РК-360МЦ “Нептун” та “Вільха”.

12 червня відбуватимуться підготовчі роботи, а самі пуски – 13 та 14 червня. Попередній етап заводських випробувань відбувався з 22 по 24 травня 2019 року.

“Уламки ракет та безпілотних літальних апаратів вибухонебезпечні, тому при їх виявленні необхідно негайно повідомити командування полігону і до прибуття спеціалістів обмежити доступ людей до вказаних предметів”, – повідомляє прес-служба РДА

«Ві́льха» — український ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм, розроблений на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч». У разі успішного завершення всіх випробувань, планується бути прийнятий на озброєння української армії вже у 2019 році.

Источник: sprotyv.info

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Темы: впк, Украина

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