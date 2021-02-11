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Стало відомо, коли у Харкові плануються вибори мера

Стало відомо, коли у Харкові плануються вибори мера

В Офісі Президента розповіли, що вибори на посаду міського голови у Харкові проведуть восени.

Як розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю, яке він дав Радіо НВ, згідно із законодавством, позачергові вибори нового мера Харкова можуть бути призначені або в останню неділю березня, або на останню неділю жовтня.

Призначити вибори на більш ранній час, за словами Кирила Тимошенка, не вдалося через «чехарду» з документами, адже наприкінці січня Верховна Рада не отримала свідоцтво про смерть Геннадія Кернеса та не змогла призначити вибори на найближчий час. Станом на 25 січня у Верховній Раді отримали лише частину необхідних документів, тому строки вже вийшли. Вибори на місце міського голови слід очікувати тепер восени.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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