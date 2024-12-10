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Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні

Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт, який, зокрема, передбачає впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Так, за задумом, накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити з 1 січня 2026 року.

Головною особливістю є те, що виплати залежатимуть від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку, а не із "загального казанка", як це відбувається на солідарному рівні.

Для кожного працюючого українця відкриють персональний рахунок, який щомісяця поповнюватимуть роботодавці та держава.

Кошти з накопичувального фонду інвестуватимуть, щоб захистити їх від інфляції та примножити. Крім того, накопичені гроші залишатимуться у власності людини. Їх можна буде передати у спадок.

Кожен зможе обрати, як саме отримувати свої накопичені внески: у вигляді довічної пенсії або ж пенсії на певний строк.

Перший варіант передбачає, що виплати здійснюватимуться до самої смерті людини. За другого варіанту особа сама встановить період, протягом якого хоче отримувати пенсію, утім, якщо пенсіонер переживе встановлений період, то виплати припиняться.

У разі довічної пенсії право на передання у спадок накопичених внесків зберігатиметься лише впродовж 10 років, а в разі пенсії на певний строк таке право зберігатиметься впродовж усього періоду виплат..

Водночас доступ до накопичувальних внесків відкриється лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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