Стало відомо, скільки зароблятимуть депутати іх скликання

Крім того, депутати можуть користуватися пільгами

Стало відомо, скільки отримуватимуть новообрані народні депутати. Підрахунок провів "24 канал".

Слід зазначити, що парламентарі ІХ скликання отримуватимуть заробітну плату залежно від займаної посади.

Тому оклад становить:

• спікера Верховної Ради – 12 прожиткових мінімумів;

• першого заступника голови парламенту – 11,5;

• заступника голови парламенту – 11;

• голови комітету Ради – 10,5;

• першого заступника і заступника голови комітету – 10,3;

• члена комітету – 10.

Наразі прожитковий мінімум з 1 липня становить 1936 гривень (а з 1 грудня буде 2027).

Таким чином, зарплати будуть такі:

• спікера Верховної Ради – 23 232 гривень;

• першого заступника голови парламенту – 22 264;

• заступника голови парламенту – 21 296;

• голови комітету Ради – 20 238;

• першого заступника і заступника голови комітету – 19 940,8;

• члена комітету – 19 360.

Крім того, депутати можуть користуватися пільгами, як от: компенсації за проїзд по всій території України, на житло в столиці (готель або оренда квартири), гроші на відрядження по Україні і за кордон. При цьому на відрядження передбачена певна сума на всіх депутатів. І сильно "розкошувати" їм не дозволено. Наприклад, оплата приватного літака сюди не входить.

Источник: 5.ua

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