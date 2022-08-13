Стан української економіки: ситуація важка і може бути ще гіршою

● Український інститут майбутнього презентував нову доповідь з аналізом стану української економіки за 1-е півріччя 2022 року.

● Основні висновки:

- Економіка України поступово адаптується до війни, перше дно пройдено.

- Після шоку у березні ділова активність почала відновлюватись.

- Експорт товарів з України за березень-червень упав на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт упав на 37%.

- Падіння імпорту сповільнилося з квітня, якщо брати помісячні зміни, то там спостерігається 28-39% зростання (квітень-червень).

- Відновлення експорту відбувається слабше імпорту, місяць на місяць зростання становить 4-11% (квітень-червень), у річному вираженні експорт товарів продовжує падати.

- Дефіцит Платіжного Балансу за І півріччя 2022 року становив $8,1 млрд проти $0,3 млрд профіциту за І півріччя 2021 року.

- Торговий дефіцит – $6,8 млрд ($0,2 млрд за 6 міс. 2021 року).

- Офіційний курс гривні знизився на 34%.

● Ситуація в українській економіці може серйозно погіршитись восени на тлі:

а) загострення воєнної ситуації;

б) скочування ключових економік світу у рецесію;

в) відволікання партнерів від допомоги Україні;

г) падіння зовнішнього попиту та цін на сировинні товари;

д) збереження при цьому високих цін на енергоресурси та необхідності закупівлі газу;

е) наростаючих дисбалансів економіки, обумовлених неефективної економічної політикою;

д) диверсій у енергетичній сфері.

● Довгу війну не можна виграти без сильної економіки. Для цього уряду необхідний Антикризовий план (перелік кроків та інструментів щодо подолання майбутніх викликів), що передбачає скоординовані дії з боку всіх економічних регуляторів задля спільної мети – виживання економіки та забезпечення обороноздатності країни.

● Зокрема, директор економічних програм UIF Анатолій Амелін анонсував, що найближчим часом УІМ представить прогноз економіки України до кінця 2022 року.

● Проте, за його словами, стан економіки буде критично залежним уже від ефективності державної економічної політики.

● Ознайомитись з повним текстом доповіді можна на нашому сайті (https://uifuture.org/publications/analiz-stanu-ukrayinskoyi-ekonomiky/).

Джерело: https://t.me/blacklampa/6879

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