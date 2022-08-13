Стан української економіки: ситуація важка і може бути ще гіршою
● Український інститут майбутнього презентував нову доповідь з аналізом стану української економіки за 1-е півріччя 2022 року.
● Основні висновки:
- Економіка України поступово адаптується до війни, перше дно пройдено.
- Після шоку у березні ділова активність почала відновлюватись.
- Експорт товарів з України за березень-червень упав на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт упав на 37%.
- Падіння імпорту сповільнилося з квітня, якщо брати помісячні зміни, то там спостерігається 28-39% зростання (квітень-червень).
- Відновлення експорту відбувається слабше імпорту, місяць на місяць зростання становить 4-11% (квітень-червень), у річному вираженні експорт товарів продовжує падати.
- Дефіцит Платіжного Балансу за І півріччя 2022 року становив $8,1 млрд проти $0,3 млрд профіциту за І півріччя 2021 року.
- Торговий дефіцит – $6,8 млрд ($0,2 млрд за 6 міс. 2021 року).
- Офіційний курс гривні знизився на 34%.
● Ситуація в українській економіці може серйозно погіршитись восени на тлі:
а) загострення воєнної ситуації;
б) скочування ключових економік світу у рецесію;
в) відволікання партнерів від допомоги Україні;
г) падіння зовнішнього попиту та цін на сировинні товари;
д) збереження при цьому високих цін на енергоресурси та необхідності закупівлі газу;
е) наростаючих дисбалансів економіки, обумовлених неефективної економічної політикою;
д) диверсій у енергетичній сфері.
● Довгу війну не можна виграти без сильної економіки. Для цього уряду необхідний Антикризовий план (перелік кроків та інструментів щодо подолання майбутніх викликів), що передбачає скоординовані дії з боку всіх економічних регуляторів задля спільної мети – виживання економіки та забезпечення обороноздатності країни.
● Зокрема, директор економічних програм UIF Анатолій Амелін анонсував, що найближчим часом УІМ представить прогноз економіки України до кінця 2022 року.
● Проте, за його словами, стан економіки буде критично залежним уже від ефективності державної економічної політики.
● Ознайомитись з повним текстом доповіді можна на нашому сайті (https://uifuture.org/publications/analiz-stanu-ukrayinskoyi-ekonomiky/).
Джерело: https://t.me/blacklampa/6879