"Старший брат" и "особая миссия" россии: в Википедии появилась статья о "рашизме"

В Википедии теперь можно прочитать о новой идеологии, которая особенно проявилась в россии после полномасштабного вторжения в Украину, - «рашизм». Соответствующая страница доступна на более чем 20 языках.

В частности, в ней говорится, что рашизм (англ. Rashism от англ. «Russia, Russian», — произносится раша, — и итал. «fascismo» — фашизм, от которого взято окончание - изм, Ruscism in english), или русский фашизм — политическая идеология и социальная практика властного режима России конца XX, начала XXI века, базирующегося на идеях «особой цивилизационной миссии» россиян, «старшести братского народа», нетерпимости к элементам культуры других народов; на тоталитаризме и империализме советского типа, использовании российского православия как нравственной доктрины и на геополитических инструментах влияния, в первую очередь - энергоносителях для европейских стран, военной силе, по отношению к странам, входящим в круг влияния российской федерации.

Источник: internetua.com

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