Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:19
Просмотров: 132

"Старший брат" и "особая миссия" россии: в Википедии появилась статья о "рашизме"

Старший брат и особая миссия россии: в Википедии появилась статья о рашизме

В Википедии теперь можно прочитать о новой идеологии, которая особенно проявилась в россии после полномасштабного вторжения в Украину, - «рашизм». Соответствующая страница доступна на более чем 20 языках.

В частности, в ней говорится, что рашизм (англ. Rashism от англ. «Russia, Russian», — произносится раша, — и итал. «fascismo» — фашизм, от которого взято окончание - изм, Ruscism in english), или русский фашизм — политическая идеология и социальная практика властного режима России конца XX, начала XXI века, базирующегося на идеях «особой цивилизационной миссии» россиян, «старшести братского народа», нетерпимости к элементам культуры других народов; на тоталитаризме и империализме советского типа, использовании российского православия как нравственной доктрины и на геополитических инструментах влияния, в первую очередь - энергоносителях для европейских стран, военной силе, по отношению к странам, входящим в круг влияния российской федерации.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

AeroVironment (производитель дронов-камикадзе Switchblade) передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon
Сегодня 12:45    95
Шольц: «Рoссия не должна выиграть эту вoйну»
Сегодня 12:32    133
СБУ: російські строковики хочуть будь-що вирватися із війни в Україні (АУДІО)
Сегодня 11:51    141
«Схема проста – процедура довга»: як переселенці отримують допомогу від держави
Сегодня 11:36    187
Україна отримала від партнерів запчастини і комплектуючі, а НЕ нові літаки – командування
Сегодня 11:23    140
Сбылось страшное пророчество Володина: «Есть Путин – есть Россия»
Сегодня 11:11    227
Мін'юст припинив публікувати відкриті дані
Сегодня 10:55    181
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.04
Сегодня 10:50    140
Зарубежные виллы и квартиры нашли у руководства госдумы рф
Сегодня 10:40    156
На фоні невдач на фронті Москва розпочала “чистки” керівників “ЛНР”
Сегодня 10:28    190
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 