Стартовал весенний призыв на военную службу

Сегодня в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Согласно указу главы государства, призыв проходит с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины.

В ряды Вооруженных сил Украины будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" для юношей, не имеющих высшего образования, срок службы составляет 18 месяцев, а для тех, кто имеет степень специалиста или магистра - 12 месяцев.

При этом юноши 18-19 лет имеют возможность по желанию пройти службу в армии на контрактной основе.

Напомним, 27 марта Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании на своем заседании: в течение весеннего призыва планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта 5152 - в Национальную гвардию, 4000 - в Государственную пограничную службу.

Осенью 2018 года на срочную службу призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тысяч человек, из них 9000 призывали в ВСУ.

Агентство Телевидения Новости